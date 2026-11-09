Поиски свидетелей пропажи Усольцевых продолжаются: СК изучает данные сотовых операторов

Следователи анализируют данные сотовых операторов, чтобы установить возможных свидетелей исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. Фото: Андрей АБРАМОВ.

Следователи анализируют данные сотовых операторов, чтобы установить возможных свидетелей исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом РИА Новости рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК Яна Сырымбетова.

По ее словам, следствие получает информацию от операторов связи и изучает ее. Однако определить точное количество людей, находившихся в районе пропажи в конкретное время, невозможно. Связь там работает нестабильно, а в поселке Кутурчин ее вообще нет.

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в поход от Кутурчина к горе Буратинка, но домой не вернулась.

Ранее KP.RU сообщал, что бывший спасатель Юрий Раилко допустил, что тела семьи Усольцевых могут так и не найти. По его словам, если пропавшие стали жертвами преступления и тела были скрыты, обнаружить их будет практически невозможно.