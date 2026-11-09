Я не говорю президенту "нет": глава UFC Дана Уайт вышел на брифинг вместе с Трампом

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт появился на брифинге в Белом доме вместе с президентом США Дональдом Трампом. Фото: IMAGO/Edwin Garcia/Global Look Press

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт появился на брифинге в Белом доме вместе с президентом США Дональдом Трампом. Журналисты спросили его, отказался ли он от предложения главы государства стать пресс-секретарём.

«Я не говорю президенту "нет" ни по одному вопросу», — ответил Уайт.

При этом глава UFC уточнил, что у него нет политических амбиций. Однако он признался, что всегда хотел попробовать себя в роли пресс-секретаря Белого дома.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп предложил главе UFC Дане Уайту стать пресс-секретарем Белого дома. Уайт опубликовал фотографию из пресс-зала администрации с подписью «Вперед к новой главе», чем подогрел интерес к возможному назначению.