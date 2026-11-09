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НовостиВ мире9 ноября 2026 23:29

Санду осталась без света во время речи о вступлении Молдавии в Евросоюз

У Санду погас свет во время выступления о Молдавии в ЕС
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Во время выступления президента Молдавии Майи Санду о вступлении страны в Евросоюз неожиданно погас прожектор, освещавший ее. Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во время выступления президента Молдавии Майи Санду о вступлении страны в Евросоюз неожиданно погас прожектор, освещавший ее. Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во время выступления президента Молдавии Майи Санду о вступлении страны в Евросоюз неожиданно погас прожектор, освещавший ее. Курьез произошел на конференции по расширению ЕС в Кишиневе.

Перед этим Санду заявила, что у Молдавии появился шанс наверстать упущенное время и стать частью Евросоюза, где якобы "государства равны, а правила соблюдаются". Мероприятие транслировало Бюро по европейской интеграции Молдавии.

Напомним, ранее KP.RU писал, что президент Молдавии Майя Санду заявила о полном отказе республики от закупок российского газа. Это решение было принято на фоне энергетического кризиса в стране. Заявление прозвучало на фоне сложной ситуации с обеспечением Молдавии энергоресурсами и обсуждения дальнейшего сближения республики с Евросоюзом.