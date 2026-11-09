Волчий бум: в четырех регионах России резко расплодились хищники

Популяция волков в ряде регионов России увеличилась более чем вдвое Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Численность волков за последние годы заметно увеличилась как минимум в четырех российских регионах. Об этом РИА Новости сообщили представители профильных региональных ведомств.

Наиболее существенный рост зафиксирован в Астраханской области. В региональной службе природопользования уточнили, что в 2026 году популяция волков здесь достигла почти 2,5 тысячи особей, что примерно в два раза превышает показатель 2024 года.

Положительная динамика наблюдается и в Башкирии. По данным министерства экологии, за последние восемь лет популяция волков увеличилась более чем на четверть. В 2026 году она составила 870 особей.

Значительно увеличилось количество хищников и в Мордовии. За последние два года их численность в местных лесах выросла почти в 2,3 раза и достигла 306 особей. В Мурманской области насчитали 423 волка. Это на 38% больше, чем три года назад.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ханты-Мансийском автономном округе в начале октября волк покусал двух нефтяников. Охотники застрелили зверя. В Ленобласти серые хищники повадились заходить в частный сектор и нападать на собак.