"Как можно скорее": Трамп решил лишить Израиль ежегодной военной помощи

США хотят прекратить давать деньги Израилю на закупку оружия Фото: REUTERS.

Белый дом намерен в кратчайшие сроки прекратить ежегодное выделение Израилю 4 млрд долларов на закупку американского вооружения. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По словам дипломата, президент Дональд Трамп считает, что Израиль достиг достаточного уровня экономического развития и теперь способен самостоятельно оплачивать приобретение оружия у США.

"Он [Трамп] хочет, чтобы та часть, которая касается финансирования, прекратилась как можно скорее. Мы действуем на основе этого при обсуждении меморандума о взаимопонимании", - сказал госсекретарь.

Рубио добавил, что стороны хотят перейти к системе взаимодействия, при которой Израиль продолжит покупать американское оружие, но без предоставления финансирования США. Такой вариант предложила израильская сторона.

Ранее KP.RU сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ежедневно призывает Трампа возобновить военную операцию в Иране. Настойчивые попытки Тель-Авива вызывают обеспокоенность у арабских лидеров.