Нетаньяху не оставляет Трампа в покое: о чем говорят лидеры в ежедневных звонках

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ежедневно призывает президента США Дональда Трампа возобновить военную операцию в Иране. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломата.
"Нетаньяху звонит ему [Трампу] каждый день, чтобы побудить его возобновить войну. Те, кто не хочет войны внутри Белого дома и за его пределами, пытаются противостоять этому", - следует из материала.
Издание уточняет, что настойчивые попытки израильского премьера добиться нового наступления вызывают обеспокоенность у арабских лидеров. Региональные лидеры просят отдать приоритет переговорам.
Ранее Трамп назвал маловероятным возобновление масштабных боевых действий между США и Ираном. По его словам, в случае эскалации американские военные в течении часа уничтожат 38 мостов на территории исламской республики.