Нетаньяху не оставляет Трампа в покое: о чем говорят лидеры в ежедневных звонках

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: REUTERS.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ежедневно призывает президента США Дональда Трампа возобновить военную операцию в Иране. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломата.

"Нетаньяху звонит ему [Трампу] каждый день, чтобы побудить его возобновить войну. Те, кто не хочет войны внутри Белого дома и за его пределами, пытаются противостоять этому", - следует из материала.

Издание уточняет, что настойчивые попытки израильского премьера добиться нового наступления вызывают обеспокоенность у арабских лидеров. Региональные лидеры просят отдать приоритет переговорам.

Ранее Трамп назвал маловероятным возобновление масштабных боевых действий между США и Ираном. По его словам, в случае эскалации американские военные в течении часа уничтожат 38 мостов на территории исламской республики.