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НовостиВ мире9 ноября 2026 23:54

"Это было бы очень плохо": глава UFC оценил исход гипотетического боя Трампа и Байдена

Глава UFC Уайт предрек нокаут Байдена в бою с Трампом
Мария ПАНЮТИНА
Трамп и Уайт Фото: Saul Loeb - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трамп и Уайт Фото: Saul Loeb - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп одержал бы победу над бывшим американским лидером Джо Байденом в гипотетическом боксерском поединке. Об этом заявил глава UFC Дана Уайт.

Отвечая на вопрос об исходе такого противостояния, Уайт высоко оценил физические качества Трампа. Он назвал президента США самым сильным человеком из всех, кого ему доводилось встречать.

Глава UFC выразил уверенность, что Байден не смог бы избежать поражения нокаутом. Уайт отметил: "Так бы и случилось. Это было бы очень плохо".

Ранее Трамп предложил главе UFC стать официальным представителем Белого дома. Позже они вместе появились на брифинге в администрации США. Уайт уточнил, что никогда не говорит президенту "нет", но у него нет политических амбиций.