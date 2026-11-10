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НовостиВ мире10 ноября 2026 0:02

КНДР испытала новейшее торпедное оружие в Японском море

Новейшие торпеды КНДР поступят на вооружение в 2027 году
Мария ПАНЮТИНА
КНДР испытала новейшее торпедное оружие в Японском море

КНДР испытала новейшее торпедное оружие в Японском море

Фото: REUTERS.

Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытания новейшего торпедного вооружения в Японском море. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным агентства, разработкой оружия занимались оборонные научно-исследовательские учреждения КНДР разных уровней. Испытательная стрельба прошла в понедельник.

Издание отмечает, что новую систему торпедного вооружения планируют принять на баланс военно-морских сил Северной Кореи в начале 2027 года.

Ранее КНДР провела испытания кассетной боевой части стратегической крылатой ракеты. Вооружение способно поражать цели на территории площадью до шести гектаров.

Как сообщал KP.RU, в Северной Корее прошли учения с пуском стратегических ракет средней дальности. Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Ким Е Чжон добавила, что пуски провели на рассвете в направлении восточного побережья.