КНДР испытала новейшее торпедное оружие в Японском море Фото: REUTERS.

Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытания новейшего торпедного вооружения в Японском море. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным агентства, разработкой оружия занимались оборонные научно-исследовательские учреждения КНДР разных уровней. Испытательная стрельба прошла в понедельник.

Издание отмечает, что новую систему торпедного вооружения планируют принять на баланс военно-морских сил Северной Кореи в начале 2027 года.

Ранее КНДР провела испытания кассетной боевой части стратегической крылатой ракеты. Вооружение способно поражать цели на территории площадью до шести гектаров.

Как сообщал KP.RU, в Северной Корее прошли учения с пуском стратегических ракет средней дальности. Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Ким Е Чжон добавила, что пуски провели на рассвете в направлении восточного побережья.