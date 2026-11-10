Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби пройдут без прессы: подробности

Фото: Felix Zahn/Photothek Media Lab/Global Look Press

Переговоры делегаций России, США и Украины в Абу-Даби пройдут в закрытом для журналистов режиме. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с подготовкой встречи.

«Прессу не допустят», — заявил собеседник агентства.

Предыдущий раунд переговоров также проходил без присутствия представителей СМИ. Новая встреча запланирована на 10–11 ноября.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах с США и Украиной. В состав группы также вошли заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба и военной разведки.