Трамп напугал Украину: США сделали неприятный сюрприз для Киева перед переговорами в Абу-Даби

Позиция США по Украине изменилась накануне переговоров в Абу-Даби Фото: REUTERS.

США изменили свою позицию в пользу российской стороны накануне трехсторонних переговоров по украинскому конфликту, которые пройдут в Абу-Даби. Об этом пишет газета The Washington Post.

"Решение поставить обсуждение [вопросов безопасности] на повестку дня знаменует собой еще один сдвиг в пользу России, поскольку администрация США отчаянно ищет способы прекращения конфликта", - следует из материала.

Как отмечает издание, опасения относительно того, что Белый дом может попытаться склонить Киев к соглашению на условиях Москвы, усилились после заявления президента Дональда Трампа об изменении формы Украины.

Ранее США уже нанесли Украине сильнейший удар с начала конфликта, заключив сделку с Россией по поставкам дизельного топлива. Среди украинцев усиливается "чувство предательства" со стороны Вашингтона на фоне изменения американской политики.