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НовостиВ мире9 ноября 2026 0:51

"Будет немного другой формы": Трамп рассказал об урегулировании на Украине

Трамп предрек Украине другую форму после заключения мира
Мария ПАНЮТИНА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта завершатся успешно, а Украина изменит свои очертания. Об этом он сообщил в интервью CBS News.

"Думаю, мы этого добьемся. И думаю, что это случится, и в конечном счете Украина будет немного другой формы", - сказал американский лидер, комментируя усилия по прекращению конфликта.

Трамп добавил, что стороны приблизились к достижению соглашения. По его оценке, заключение договоренностей по урегулированию украинского кризиса уже не за горами.

Ранее KP.RU сообщал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби будут обсуждаться вопросы безопасности. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что интересы России по Украине могут быть обеспечены мирным путем, но при одном условии.