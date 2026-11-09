"Будет немного другой формы": Трамп рассказал об урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта завершатся успешно, а Украина изменит свои очертания. Об этом он сообщил в интервью CBS News.

"Думаю, мы этого добьемся. И думаю, что это случится, и в конечном счете Украина будет немного другой формы", - сказал американский лидер, комментируя усилия по прекращению конфликта.

Трамп добавил, что стороны приблизились к достижению соглашения. По его оценке, заключение договоренностей по урегулированию украинского кризиса уже не за горами.

Ранее KP.RU сообщал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби будут обсуждаться вопросы безопасности. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что интересы России по Украине могут быть обеспечены мирным путем, но при одном условии.