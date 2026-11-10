Компенсация с подвохом: мошенники придумали новую ловушку для россиян

Мошенники обманывают россиян обещаниями выплат за сбои в интернете Фото: REUTERS.

Мошенники начали использовать сообщения о компенсациях за сбои в работе онлайн-сервисов для кражи личных и банковских данных россиян. Об этом стало известно из материалов МВД России.

Аферисты рассылают жертвам уведомления о якобы положенных им выплатах из-за перебоев в работе различных сервисов. Россиянам предлагают перейти по ссылке и заполнить форму с реквизитами карты, на которую якобы поступит компенсация.

Еще одна схема связана с сообщениями о блокировке учетной записи. Мошенники предлагают восстановить доступ через специальный резервный сайт, где просят указать персональные сведения и данные банковской карты.

Ранее KP.RU сообщал, что злоумышленники начали рассылать автомобилистам поддельные квитанции для оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Когда россияне оплачивают квитанцию, деньги уходят на счет аферистов.