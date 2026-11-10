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НовостиПолитика10 ноября 2026 0:46

Лавров предупредил о зеркальном ответе на попытки захвата российских судов: что известно

Лавров заявил о зеркальной реакции на захват судов
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки захвата судов будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки захвата судов будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию.

Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки захвата судов будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию. Об этом он сообщил изданию «Коммерсантъ».

«Действия с позиции силы — тем более слабеющей, политика давления, шантажа и диктата обречены и будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию», — заявил Лавров.

Глава МИД также подчеркнул, что свобода судоходства должна обеспечиваться для всех стран и во всех морских районах.

Напомним, ранее KP.RU писал, что Сергей Лавров рассказал о принципах, которые стороны намерены согласовать на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Среди ключевых тем министр назвал вопросы безопасности России, Украины и всего региона.