Лавров предупредил о зеркальном ответе на попытки захвата российских судов: что известно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки захвата судов будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию. Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки захвата судов будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию. Об этом он сообщил изданию «Коммерсантъ».

«Действия с позиции силы — тем более слабеющей, политика давления, шантажа и диктата обречены и будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию», — заявил Лавров.

Глава МИД также подчеркнул, что свобода судоходства должна обеспечиваться для всех стран и во всех морских районах.

Напомним, ранее KP.RU писал, что Сергей Лавров рассказал о принципах, которые стороны намерены согласовать на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Среди ключевых тем министр назвал вопросы безопасности России, Украины и всего региона.