Starlink не поможет атаковать Россию: новейшие комплексы РЭБ защитят приграничье

Приграничье России закроют от Starlink с помощью новой системы глушения Фото: REUTERS.

Новый комплекс радиоэлектронного подавления, предназначенный для противодействия Starlink, в ближайшее время начнет защищать приграничные районы России. Об этом заявили в российском ОПК.

Испытания комплекса "Волна купол гарант" полностью завершились в начале 2026 года. После чего было запущено его серийное производство. Места размещения комплексов и масштабы их производства не раскрываются.

"В скором времени все значимые объекты, которые являются целями для ВСУ в приграничных районах, на территории Новороссии, Шахт, Ростова, Кубани, Белгородской и Курской областей уже будут закрыты комплексами", - сказал источник ТАСС.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия создала аналог Starlink. В Британии отметили, что спутниковая система "Рассвет" может значительно повысить эффективность ударов российской армии по военным объектам на Украине.