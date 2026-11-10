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НовостиОбщество10 ноября 2026 1:23

Михаил Галустян оказался в базе ГУР Украины: в чем обвиняют актера

Михаил Галустян внесен в базу данных ГУР Украины
Мария ПАНЮТИНА
Актер и телеведущий Михаил Галустян Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер и телеведущий Михаил Галустян Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер и телеведущий Михаил Галустян попал в базу данных украинского портала War and Sanctions, который ведет ГУР Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют сведения на сайте ресурса.

В качестве причины внесения артиста в список украинская сторона указала его поддержку специальной военной операции. В карточке Галустяна отмечается, что он сотрудничал с Минобороны России в рамках одного из проектов парка "Патриот".

Также украинская разведка указала, что телеведущий посещал Крым для участия в различных мероприятиях и съемках фильмов, а также он входит в руководящий состав Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Ранее KP.RU сообщал, что российская певица Татьяна Куртукова попала в базу данных ГУР. В качестве причины внесения артистки в список украинская сторона указывает ее участие в патриотических и народных мероприятиях.