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НовостиПолитика10 ноября 2026 1:24

Лавров объяснил, зачем Западу конфликт с Россией: что сказал глава министерства

Лавров: Запад развязал войну против России ради подавления конкурента
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад развязал войну против России, стремясь подавить геополитического конкурента.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад развязал войну против России, стремясь подавить геополитического конкурента.

Фото: REUTERS.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад развязал войну против России, стремясь подавить геополитического конкурента. Об этом министр сообщил изданию «Коммерсантъ».

По словам Лаврова, на Западе негативно воспринимают объективный процесс формирования многополярного миропорядка. Он отметил, что экономическое сотрудничество все чаще становится ареной противостояния, а торговые войны используются для давления на конкурентов.

«Именно в этом причина организованной Западом войны против России руками киевского режима», — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что в идеале мировая экономика и международная безопасность должны дополнять друг друга и создавать основу для мирного сосуществования.

Напомним, ранее KP.RU писал, что Сергей Лавров сообщил о первых результатах договорённости России и США по приостановке ограничений на экспорт российского дизельного топлива. По словам министра, соглашение уже привело к снижению цен.