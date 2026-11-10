Канцлер Германии Фридрих Мерц Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц обеспокоен предстоящим уходом с занимаемого поста и хочет получить личную выгоду от финансовой помощи Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат предположил, что настойчивость Мерца в вопросе финансирования Киева может быть связана с влиянием главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен или личной заинтересованностью канцлера.

"Можно считать, что это прощальный крик улетающего Мерца. <...> Ради безбедного существования на многие десятилетия клана Мерца на "благодарность" от "украинской отмывочной", - сказал Мирошник для ТАСС.

Поводом для комментария дипломата стала угроза Мерца. Он намерен заблокировать утверждение семилетнего бюджета ЕС, если все страны блока не обязуются выделять средства на поддержку Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что Мерца призвали уйти в отставку после его визита на Украину и обещания предоставить Киеву финансовую помощь. Германия вынуждена сокращать расходы, тогда как для Владимира Зеленского средства "видимо, бесконечны".