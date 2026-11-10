Социальная пенсия в России выросла за год на тысячу рублей: какую выплату сейчас получают пенсионеры

Средний размер социальной пенсии в России в октябре 2026 года составил 16 568 рублей. За год выплата увеличилась примерно на тысячу рублей. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Средний размер социальной пенсии в России в октябре 2026 года составил 16 568 рублей. За год выплата увеличилась примерно на тысячу рублей, следует из данных Социального фонда России, которые приводит РИА Новости.

При этом работающие получатели социальной пенсии в среднем получают 12 468 рублей, а неработающие 16 947 рублей.

Социальную пенсию назначают по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца. Выплаты по старости положены гражданам, которым не хватило страхового стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии. Социальную пенсию по потере кормильца могут получать несовершеннолетние дети и студенты-очники до 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей.

Напомним, ранее KP.RU писал, что средний размер пенсии в России за пять лет увеличился почти на 10 тысяч рублей. По данным Социального фонда, на 1 октября 2026 года показатель достиг 25 480 рублей против 15 850 рублей в октябре 2021 года.