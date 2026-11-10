США пообещали разморозить активы Ирана: какое условие поставил Вашингтон

США могут разморозить Ирану до 9 млрд долларов в обмен на сделку Фото: REUTERS.

США могут разморозить иранские активы на сумму от 6 до 9 миллиардов долларов в случае заключения соглашения с Тегераном. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Усилия Катара и Пакистана позволили возобновить переговоры США и Ирана. Одним из условий соглашения телеканал назвал разблокировку иранских средств, замороженных Вашингтоном.

По по данным источников, предложенный план мирного урегулирования на Ближнем Востоке предусматривает открытие Ормузского пролива и немедленное снятие морской блокады Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану. Он отметил, что в случае эскалации американские военные уничтожат 38 мостов. Глава Белого дома добавил, что не хочет этого, ведь восстанавливать их придется долго.