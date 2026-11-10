Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 ноября 2026 2:06

Мошенники начали продавать тестовые задания соискателей под видом конкурсов на работу: как не попасть в новую схему

Мошенники придумали новую схему обмана с тестовыми заданиями
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Мошенники используют фиктивные конкурсы на трудоустройство, чтобы бесплатно получать работы и тестовые задания соискателей, а затем продавать их заказчикам. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Мошенники используют фиктивные конкурсы на трудоустройство, чтобы бесплатно получать работы и тестовые задания соискателей, а затем продавать их заказчикам. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Мошенники используют фиктивные конкурсы на трудоустройство, чтобы бесплатно получать работы и тестовые задания соискателей, а затем продавать их заказчикам. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

По ее словам, злоумышленники размещают вакансии от имени различных организаций и предлагают кандидатам выполнить задания якобы для отбора на должность. Полученные материалы мошенники используют в собственных целях, не выплачивая авторам вознаграждение.

Эксперт посоветовала перед откликом проверять работодателя, а также заранее уточнять условия работы и оплаты тестового задания.

Напомним, ранее KP.RU писал о мошеннических схемах с фальшивыми вакансиями. Злоумышленники предлагают соискателям пройти фиктивные собеседования, а затем под видом работодателей убеждают установить вредоносные программы, чтобы получить доступ к паролям и данным банковских карт.