Мошенники начали продавать тестовые задания соискателей под видом конкурсов на работу: как не попасть в новую схему

Мошенники используют фиктивные конкурсы на трудоустройство, чтобы бесплатно получать работы и тестовые задания соискателей, а затем продавать их заказчикам. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Мошенники используют фиктивные конкурсы на трудоустройство, чтобы бесплатно получать работы и тестовые задания соискателей, а затем продавать их заказчикам. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

По ее словам, злоумышленники размещают вакансии от имени различных организаций и предлагают кандидатам выполнить задания якобы для отбора на должность. Полученные материалы мошенники используют в собственных целях, не выплачивая авторам вознаграждение.

Эксперт посоветовала перед откликом проверять работодателя, а также заранее уточнять условия работы и оплаты тестового задания.

Напомним, ранее KP.RU писал о мошеннических схемах с фальшивыми вакансиями. Злоумышленники предлагают соискателям пройти фиктивные собеседования, а затем под видом работодателей убеждают установить вредоносные программы, чтобы получить доступ к паролям и данным банковских карт.