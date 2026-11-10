Лавров заявил о возвращении Евросоюза к пиратству и рабовладельчеству

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Евросоюз в возвращении к практикам рабовладельчества и пиратства. Фото: REUTERS.

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Евросоюз в возвращении к практикам рабовладельчества и пиратства. По его словам, европейские страны прибегают к захвату иностранных судов и хищению их грузов. Об этом министр сообщил изданию «Коммерсантъ».

«Евросоюз, превращаясь в военный блок (и явно страдая от мании величия), вспомнил времена рабовладельчества и пиратства и взялся за открытый захват иностранных судов и хищение их грузов», — написал Лавров.

Министр отметил, что для оправдания подобных действий на Западе используют понятия «теневой флот» и «потолок цен». По его мнению, такие ограничения не предусмотрены международным правом и создают дополнительные риски для мировой экономики.

Лавров также заявил, что действия западных стран способствуют фрагментации глобальной экономики и регионализации торговли, движения капиталов и услуг.

Напомним, ранее KP.RU писал, что Сергей Лавров объяснил причины противостояния России и Запада. По словам главы МИД, западные страны стремятся подавить геополитического конкурента и препятствуют формированию многополярного миропорядка.