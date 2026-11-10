Онищенко пообещал разобраться с новым симптомом ковида PJ.2.1: что известно

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что российское здравоохранение разберется с необычным симптомом нового варианта коронавируса PJ.2.1 — болью в горле. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что российское здравоохранение разберется с необычным симптомом нового варианта коронавируса PJ.2.1 — болью в горле. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«Сейчас педалируют на появление у него специфического симптома — боли в горле. Ну что ж, с этим мы тоже разберемся», — сказал Онищенко.

Напомним, ранее KP.RU писал о появлении нового варианта коронавируса PJ.2.1, который получил неофициальное название «ультрамутант» из-за большого количества генетических изменений. Среди характерных признаков заболевания называли выраженную боль в горле, слабость и скованность в шее.