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НовостиПолитика10 ноября 2026 2:31

ВСУ атаковали Севастополь, сбито восемь беспилотников

Развожаев заявил, что при украинской атаке никто не пострадал
Мария ПАНЮТИНА
ВСУ атаковали Севастополь, сбито восемь беспилотников

ВСУ атаковали Севастополь, сбито восемь беспилотников

Фото: REUTERS.

Киевский режим атаковал Севастополь. Средствами противовоздушной обороны были уничтожены восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 8 вражеских беспилотников", - написал чиновник в мессенджере Max.

Развожаев уточнил, что в результате атаки никто из не пострадал. По его словам, повреждений городской инфраструктуры зафиксировано не было. В Севастополе отменили воздушную тревогу.

Ранее KP.RU сообщал об атаке ВСУ на энергетическую инфраструктуру ЛНР. Вражеский удар привел к отключению света в Луганске и ряде муниципалитетов. Из-за угрозы повторной атаки проведение восстановительных работ может быть затруднено.