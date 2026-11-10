ВСУ атаковали Севастополь, сбито восемь беспилотников Фото: REUTERS.

Киевский режим атаковал Севастополь. Средствами противовоздушной обороны были уничтожены восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 8 вражеских беспилотников", - написал чиновник в мессенджере Max.

Развожаев уточнил, что в результате атаки никто из не пострадал. По его словам, повреждений городской инфраструктуры зафиксировано не было. В Севастополе отменили воздушную тревогу.

Ранее KP.RU сообщал об атаке ВСУ на энергетическую инфраструктуру ЛНР. Вражеский удар привел к отключению света в Луганске и ряде муниципалитетов. Из-за угрозы повторной атаки проведение восстановительных работ может быть затруднено.