«Будет худо»: в Киеве испугались заявления Трампа о возможном изменении границ Украины

Олег Соскин заявил, что слова президента США Дональда Трампа о возможном изменении границ Украины сорвали планы Киева на трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Фото: Shawn Thew-Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что слова президента США Дональда Трампа о возможном изменении границ Украины сорвали планы Киева на трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала.

По словам Соскина, американский лидер поставил украинскую делегацию в сложное положение и заставил Киев пересмотреть тактику перед переговорами.

«Это не простая болтовня, а реальная позиция мирового лидера. Нам остается лишь надеяться, что американская делегация будет придерживаться иных позиций. Иначе нам будет худо», — заявил политолог.

Напомним, ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп допустил изменение границ Украины по итогам мирного урегулирования. Американский лидер отметил, что территориальные изменения могут стать частью договоренностей о завершении конфликта.

Напомним, 10 ноября стартуют трехсторонние переговоры о мире на Украине в Абу-Даби. KP.RU собрал последнюю информацию по теме.