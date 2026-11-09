Трамп допустил, что границы Украины после заключения мира изменятся. Фото: Shawn Thew-Pool via CNP/Globl Look Press

После окончания украинского конфликта в рамках мирного урегулирования границы Украины могут изменится. Такой итог для Киева в интервью телеканалу CBS спрогнозировал президент США Дональд Трамп.

«Думаю, это произойдет, и в итоге у Украины будет несколько иная форма», — отметил он.

По мнению главы Белого дома, конфликт скоро закончится.

Напомним, что очередной раунд трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины запланирован на 10-11 ноября. Американскую делегацию представят спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Российскую сторону возглавит помощник президента Владимир Мединский. Украинскую делегацию ранее согласовали во главе с руководителем службы внешней разведки Рустемом Умеровым.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал тему гарантий безопасности одним из ключевых вопросов на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Осенью прошлого года главарь киевского режима заявил, что власти Незалежной готовы говорить с Москвой о новых границах России и Украины де-факто, но при одном условии - только когда убедится в безвыходности своего положения.

При этом глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на то, что возвращение к границам 1991 года, как того по-прежнему требует Зеленский, невозможно хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает «существами».

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на признании Киевом результатов референдумов, проведенных осенью 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях. По его словам, игнорирование результатов волеизъявления местного населения говорит о возможности возобновления вооруженного конфликта.

Никогда не радовали Зеленского в вопросе территорий и его западные спонсоры. Так, в Брюсселе не раз подчеркивалось, что границы Украины необходимо четко определить до вступления страны в Североатлантический альянс. Лишь после демаркации границ станет ясно, в каких обстоятельствах может быть задействована пятая статья устава НАТО о коллективной обороне.