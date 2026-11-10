На заводе по производству гранатового сока в США произошла утечка химикатов, есть пострадавшие

ABC 30: в США произошла утечка химикатов на заводе, выпускающем гранатовый сок. Фото: Tish Wells/Globl Look Press

В Калифорнии на заводе по производству гранатового сока американской компании POM Wonderful произошла утечка опасных химикатов. Из-за этого были госпитализированы 11 человек. Об этом сообщает телеканал ABC 30.

В результате ЧП, отмечает пресса, пришлось эвакуировать более 150 человек. Как объяснили в самой компании, разлив промышленного чистящего средства произошел через трубопровод. Пары вещества распространились по воздуху и проникли в прилегающие сооружения.

По словам капитана местной пожарной службы Кейси Хатчингс, всего пострадавших оказалось 58 человек. 11 из них потребовалась госпитализация. Исход лечения этих пациентов неизвестен.

При этом представитель пожарной службы уточнил, что местные жители из-за разлива химикатов не пострадали. Не зафиксирован также и ущерб для окружающей среды. В настоящее время трубопровод отремонтирован, и предприятие возобновило работу.

Ранее на производственном предприятии в польском городе Кошалин произошла утечка аммиака. Эта утечка ограничилась производственным цехом и была локализована. С предприятия эвакуировали свыше 300 человек, некоторые из которых почувствовали себя чувствовали плохо. Четыре человека госпитализировали.

В 2023 году в городе Пасадена в Техасе произошли два взрыва во время перекачки химического вещества из одной цистерны в другую на химическом предприятии. Все случилось на предприятии INEOS Phenol, которое принадлежит британскому концерну.