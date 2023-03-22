Видео взрыва на химическом заводе в Техасе появилось в сети

В штате Техас (США) произошел взрыв на химзаводе, пострадал человек. Фото: кадр из видео.

В сети появилось видео мощного взрыва на химическом заводе в Техасе. Телеканал АВС13 сообщает со ссылкой на окружного комиссара Харриса, что два взрыва произошли во время перекачки химического вещества из одной цистерны в другую на химическом предприятии в городе Пасадена.

Взрыв вызвал пожар на предприятии INEOS Phenol, которое принадлежит британскому концерну. Информации о погибших не приводится, но сообщается, что один человек пострадал и был госпитализирован. СМИ не исключают, что пострадавших может оказаться больше.

Эвакуация жителей не проводилась, местные власти в социальных сетях сообщили, что жители города не нуждаются в применении каких-либо защитных мер в связи с аварией на химзаводе. Также не сообщается о возможном влиянии аварии на окружающую среду.

Предприятие производит химикаты и масла, в частности, такое соединение, как кумол. Это вещество представляет собой горючую жидкость, которая используется при производстве автохимии, чистящих средств, гербицидов, пестицидов и другой продукции.

Напомним, в феврале 2023 года около 50 вагонов грузового поезда, который перевозил опасные вещества, сошли с рельсов в американском штате Огайо. Авария вызвала пожар, который не утихал несколько суток.

В марте в Огайо сошел с рельсов еще один поезд с химикатами, опрокинулось около 20 вагонов. Местных жителей просили не приближаться к месту аварии, а тем, кто находится в радиусе около 300 метров от места инцидента, экстренные службы советовали находиться в укрытиях.