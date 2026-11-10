Один отказ - десять месяцев тюрьмы: британского капрала наказали после учений НАТО

Британского военного отправили в тюрьму после взлома телефона на учениях НАТО Фото: REUTERS.

Британского капрала Дэниела Бартона-Кеннеди приговорили к 10 месяцам тюремного заключения после взлома его телефона во время учений НАТО в Эстонии. Об этом сообщает The I Paper.

Британские военные при выезде за границу обязаны извлекать SIM-карты из личных телефонов, отключать геолокацию и пользоваться исключительно доверенной частной сетью Минобороны. Бартон-Кеннеди проигнорировал эти предписания.

Инцидент произошел после прибытия военного на учения в эстонский город Тапа. Вскоре ему начали поступать сообщения от неизвестного отправителя, содержавшие фотографии интимного характера и ссылки на страницы капрала в соцсетях.

Пытаясь остановить утечку личной информации, Бартон-Кеннеди заплатил предполагаемому хакеру 350 фунтов стерлингов (более 38 тысяч рублей). Однако позднее военный самостоятельно сообщил о произошедшем командиру взвода.

Военный суд гарнизона Кеттерик в Великобритании признал капрала виновным и назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. Кроме того, военнослужащего понизили в звании до младшего капрала. Установить личность хакера не удалось.

Ранее KP.RU сообщал, что НАТО вновь приступает к учениям. Они пройдут в акватории Черного моря. Учения Poseidon посвящены работе по противодействию подводным минам. В этот раз мероприятия проведет болгарская сторона.