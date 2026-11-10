296 голов на бумаге, ноль на деле: на Камчатке нашли ферму-призрак

На Камчатке нашли ферму-призрак с 296 животными, которых не существует Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Камчатском крае Россельхознадзор обнаружил хозяйство, которое существовало только на бумаге: в документах значились 296 голов скота, а на месте не оказалось ни одной. Ферму в Елизово признали имеющей признаки фантомного предприятия, пишут «Известия».

Согласно системе «ВетИС», на площадке числились 146 голов крупного рогатого скота и 150 голов мелкого. Проверка 8 октября не обнаружила животных даже после осмотра территории с беспилотника. Данные о хозяйстве направили в региональный Минсельхоз для проверки и актуализации.

Такие объекты в России находят регулярно. Среди причин появления фиктивных хозяйств — стремление получить бюджетные средства за несуществующее поголовье. Ещё одна схема — оформление документов на продукцию, происхождение которой невозможно подтвердить: это позволяет вводить товары в оборот под видом прошедших ветеринарный контроль. Кроме того, фиктивные данные искажают официальную статистику производства продуктов питания и могут влиять на оценку объёмов сельхозпроизводства и решения о распределении господдержки.

Эксперты допускают, что часть расхождений в реестрах — следствие ошибок учёта, а не мошенничества. Однако умышленное завышение поголовья и оформление продукции через несуществующие предприятия создают риски для бюджета и угрозу для покупателей.

Ранее в Россельхознадзоре опровергали появившиеся в соцсетях слухи о необходимости нести кур и другую живность на регистрацию в МФЦ. В ведомстве подчёркивали, что самих животных никуда везти не нужно — для постановки на учёт владельцам следует напрямую обращаться в государственную ветеринарную службу своего города или района.