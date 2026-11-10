«Математический тупик»: в подполье объяснили, как «Филин» ломает ПВО Украины

В подполье заявили, что ракета «Филин» сломала экономику ПВО Украины. Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Новая дальнобойная высокоточная ракета «Филин» посеяла на Украине «тихую панику». Причина не в исключительной мощности боеприпаса, а в том, что Киев не представляет, как ему противостоять, рассказал ТАСС представитель пророссийского подполья.

По словам собеседника агентства, отразить удар «Филина» сегодня способны лишь дорогостоящие комплексы, например Patriot.

«При этом сбитие все равно не гарантировано. <...> Ракета ломает экономику украинской ПВО», — уточнил подпольщик.

Сложившийся расклад он охарактеризовал как математический тупик: позволить себе сбивать такие ракеты в необходимых объёмах Украина не в состоянии. Ссылаясь на данные «на местах», представитель подполья добавил, что в закрытых чатах украинское руководство обсуждает ситуацию «довольно нервно».

Вооружённые силы РФ уже начали применять новую российскую крылатую ракету «Филин». Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец рассказал о её характеристиках: по данным украинской военной разведки, ракета способна развивать скорость до 800 километров в час, длина её корпуса из композитных материалов составляет 3,5 метра, а размах крыльев — три метра. В Киеве также признали, что отдельные элементы ракеты изготавливаются с использованием технологий трёхмерной печати.