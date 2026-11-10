«Значительнее, чем распад СССР»: США начали самый масштабный пересмотр стратегии нацбезопасности

Хегсет: США проводят самый масштабный пересмотр стратегии нацбезопасности. Фото: Annabelle Gordon-Pool via CNP/Globаl Look Press

США проводят самый масштабный со времен окончания Второй мировой войны пересмотр своей стратегии национальной безопасности. Об этом, выступая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Высокопоставленный американский чиновник отметил, что Вашингтон еще находится в самом начале этого масштабного пересмотра.

«Этот поворот глубже и значительнее, чем распад Советского Союза», - сказал Хегсет.

На этом же мероприятии, напомним, военный министр сообщил, что Соединенные Штаты Америки завершают эпоху субсидирования обороны Европы и требуют от союзников более справедливо распределять оборонное бремя.

В конце прошлого года Белый дом опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности США. Появления этого документа ждали уже несколько месяцев, но администрация Трампа все медлила - вносила правки. Согласно документу, Россия - больше не враг США.