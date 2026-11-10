Хегсет: США завершают эпоху финансового субсидирования обороны Европы. Фото: Annabelle Gordon-Pool via CNP/Globl Look Press

Соединенные Штаты Америки завершают эпоху субсидирования обороны Европы и требуют от союзников более справедливо распределять оборонное бремя. Об этом, выступая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте, заявил военный министр США Пит Хегсет.

Глава Пентагона напомнил, что при президенте США Дональде Трампе, который продвигал внешнеполитическую концепцию «Америка прежде всего» и стратегию нацобороны на 2026 год, были пересмотрены принципы внешней политики США, действовавшие в течение 80 лет.

«Например, мы пересматриваем наши отношения с Европой, завершаем эпоху субсидирования обороны и требуем от союзников реального распределения бремени ответственности», - сказал Хегсет.

Накануне сообщалось, что после десятилетий зависимости от США в обороне, Европа усиливает свои военные возможности. Но неоднозначная позиция президента США Дональда Трампа, а точнее, поддержание его мирных усилий по Украине, путает европейцев. Теперь они боятся, что будет, если после перевооружения Европы к власти придут ультраправые. То есть Запад засомневался в правильности тактики милитаризации альянса.

Сайт KP.RU рассказывал, что Кремль осуждает стремление постоянного вооружения Европы. Ведь Россия никому не угрожает, более того, Москва открыта для сотрудничества и хочет скорее завершить конфликт на Украине.

Напомним, 10 ноября стартуют трехсторонние переговоры о мире на Украине в Абу-Даби. KP.RU собрал последнюю информацию по теме.