Две выплаты под Новый год: Депутат объяснил, кому положена досрочная пенсия

Говырин: часть пенсионеров получит две выплаты в декабре 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин в беседе с ТАСС разъяснил, кто из пенсионеров получит в декабре сразу две выплаты. Речь идёт о гражданах, которым деньги зачисляют на банковскую карту с 1-го по 10-е число: одна сумма будет декабрьской, вторая — досрочной за январь 2027 года.

Причина сдвига — новогодние каникулы с 31 декабря по 10 января: с 1-го по 8-е идут праздники, а 9 и 10 января выпадают на выходные. Досрочный перевод охватывает страховые, социальные и накопительные пенсии из праздничного банковского графика и распространяется на работающих и неработающих получателей.

Ключевую роль играет привычная дата зачисления, пояснил Говырин. Если средства приходят с 1-го по 10-е, январская сумма может поступить до начала каникул. Для дат с 11 января срок нужно сверять с праздничным и январским графиками. Декабрьская пенсия придёт по обычному графику с учетом переносов выходных. Заявление на перенос подавать не нужно — перевод делают автоматически, добавил Говырин. Тем, кому деньги приходят во второй половине месяца, перечисление сделают в январе по обычному графику. Если дата совпадёт с выходным, деньги придут раньше.

По данным Социального фонда России, средний размер пенсии работающих и неработающих россиян за пять лет вырос на 9630 рублей и достиг 25 480 рублей. Согласно сведениям базы государственной статистики, на 1 октября 2026 года средняя пенсия в стране составляла именно эту сумму, тогда как за аналогичный период 2021 года показатель находился на уровне 15 850 рублей.