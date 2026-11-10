WSJ: США эвакуировали самолеты-заправщики с авиабазы Милденхолл из-за Ирана. Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

США вывели свои самолёты-заправщики с авиабазы Королевских ВВС Великобритании Милденхолл. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Причиной названа угроза со стороны Ирана.

Американские заправщики были переведены с базы в понедельник. По данным источников, характер угрозы для базы пока уточняется. Данный вопрос ещё обсуждают официальные лица США.

Вашингтон и Тегеран при посредничестве Катара и Пакистана продолжают непрямые консультации о завершении конфликта, однако стороны не демонстрируют готовности к компромиссу. Иран настаивает на снятии санкций, прекращении морской блокады и боевых действий на всех фронтах как условии для полноценных переговоров, тогда как госсекретарь США Марко Рубио называет требования Тегерана «неприемлемыми» и «нереалистичными». Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что возобновление масштабных ударов по Ирану «маловероятно» при прогрессе на переговорах, однако подчеркнул, что военный вариант по-прежнему остаётся на столе.