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НовостиВ мире10 ноября 2026 6:06

Приспешник Киева: Лавров обвинил Гуттериша в несправедливом отношении к России

Лавров: Гутерреш продвигал интересы Киева по «Черноморской инициативе»
Людмила МИТРОХИНА
Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Генсек ООН Антониу Гутерреш не выполнил договоренности черноморской инициативы, важные для России, он преследовал только интересы Киева. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Свое мнение дипломат рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Но мы уже проходили так называемую черноморскую инициативу, согласованную при координирующей роли генсекретаря ООН. Тот оказался абсолютно неспособен обеспечить выполнение части договоренностей, которая касалась интересов России, работал исключительно на киевский режим», — резюмировал Лавров.

Министр отметил, что западные представители пытаются свести дискуссию к требованиям обеспечить экспорт украинских зерновых через Черное море. При этом интересы Москвы постоянно не соблюдаются.

Ранее KP.RU рассказал, что МИД РФ считает черноморскую инициативу провальной. Хоть Киев и Запад хотят добиться продолжения переговоров по этому вопросу, российское дипведомство исключило этот факт.