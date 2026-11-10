Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что якобы готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Слова бывшего комика передает постпред Украины при ООН Андрей Мельник.

Но Зеленский и тут выставил наглые требования. Он заявил, что хочет встретиться с Путиным где угодно, кроме Москвы.

«(Зеленский — прим. ред.) готов встретиться с Путиным при первой же возможности — во Флориде в декабре на полях саммита G20 или в любом другом месте мира, если потребуется, даже в Антарктиде — где угодно, но не в Москве», — резюмировал Мельник.

Также Мельник заявил о том, что якобы Путин находится в иллюзиях, считая, что Россия сможет победить в СВО. На самом деле это у киевского режима разгулялась фантазия, и власти Украины до сих пор отказываются верить в реальность. Дела на поле боя обстоят иначе, чем хотел бы того Зеленский. Российские войска продвигаются вперед, освобождая один населенный пункт за другим, а Киев теряет территории.

Что касается переговоров между Путиным и Зеленским, то в Кремле давно подтверждали готовность такой встречи. Зеленский может приехать в Москву, тут ему обеспечат достойный прием. Кроме того, президент РФ Владимир Путин отмечал и не раз, что подобная встреча нужна для подписания договора, а не обсуждения деталей, когда еще нет даже предварительных условий.