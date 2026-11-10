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НовостиВ мире10 ноября 2026 6:17

Трое рабочих погибли на заводе по производству комплектующих для iPhone: они умерли от удушья при обслуживании фильтров для Apple

На заводе по производству деталей для iPhone в Индии погибли трое рабочих
Мария СПИРИДОНОВА
На заводе о производству деталей для iPhone в Индии погибли трое рабочих. Фото: Faisal Bashir/Keystone Press Agency/Global Look Press

На заводе о производству деталей для iPhone в Индии погибли трое рабочих. Фото: Faisal Bashir/Keystone Press Agency/Global Look Press

На юге Индии, на предприятии Tata Electronics в Хосуре (штат Тамилнад), где выпускают корпуса и комплектующие для iPhone, в результате инцидента погибли трое сотрудников. О случившемся сообщила представительница правительства штата Вирудхай Магал Киртхана.

В соцсети X она выразила глубокую скорбь в связи с гибелью людей. По её словам, обстоятельства происшествия изучат самым тщательным образом, а по итогам проверки будут приняты необходимые меры. Официальная причина гибели людей не называется.

При этом издание The New Indian Express пишет, что рабочие могли задохнуться при обслуживании и очистке резервуара системы фильтрации. Предположительно, во время осмотра резервуара на сотрудников подействовал токсичный газ.

Накануне, 9 ноября, в Турции произошёл взрыв на металлургическом комбинате в городе Алиага (провинция Измир). Причиной инцидента стал разлив жидкого металла после обрыва мостового крана, который упал в электродуговую печь в одном из цехов. В результате происшествия 17 человек погибли.