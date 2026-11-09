Число погибших при взрыве на заводе в Турции увеличилось до 17 Фото: IMAGO/Justin Brosch/Global Look Press

Число жертв взрыва на металлургическом комбинате в турецкой провинции Измир возросло до 17. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу в социальной сети X.

"Число погибших увеличилось до 17. Умер один наш гражданин, получивший тяжелые травмы", - уточнил турецкий министр.

Напомним, что взрыв произошел 9 ноября на предприятии в городе Алиага. Причиной инцидента стал разлив жидкого металла после обрыва мостового крана, который упал в электродуговую печь в одном из цехов.

Как писал KP.RU, в результате происшествия здание практически полностью обрушилось и люди оказались под завалами. Над комбинатом поднялись клубы серо-черного дыма. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщал о 13 раненых.