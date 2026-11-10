ТАСС: делегация РФ в Абу-Даби состоит из 11 человек

Российская делегация в Абу-Даби состоит из пяти переговорщиков и шести экспертов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.
Главой делегации является помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. В состав делегации также входят руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков, заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, а также начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.
В состав переговорной группы входят опытные специалисты из разных сфер. В том числе из вооруженных сил РФ, ФСБ и аппарата президента РФ и других ведомств.
Напомним, в Абу-Даби пройдут трехсторонние переговоры с участием России, Украины и при посредничестве США. Стороны должны будут обсудить гарантии безопасности при завершении конфликта. Стало известно, что беседа делегаций начнется не раньше 11:00 по московскому времени.