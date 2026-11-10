Названо время начала трехсторонних переговоров в Абу-Даби

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Трехсторонние переговоры в Абу-Даби начнутся в 10:50 по московскому времени. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Очередной раунд переговоров с участием трех стран запланирован на 10–11 ноября. Встреча должна пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

При этом европейские страны намерены направить своих представителей в Абу-Даби, где пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Хотя Москва не раз подчеркивала, что встреча состоится исключительно в трехстороннем формате: Россия, США и Украина.

Напомним, 10 ноября стартуют трехсторонние переговоры о мире на Украине в Абу-Даби. KP.RU собрал последнюю информацию по теме.