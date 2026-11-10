Кто будет защищать интересы России на переговорах в Абу-Даби: полный состав делегации

Помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре, 1-й секретарь Союза писателей России Владимир Мединский Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Абу-Даби на трёхсторонние переговоры отправится группа из одиннадцати человек — её состав уже обнародован. Возглавит российскую сторону помощник президента Владимир Мединский. Вместе с ним в Объединённые Арабские Эмираты поедут представители ФСБ: Алексей Комков, отвечающий за оперативную информацию и международные связи, и Дмитрий Минаев, курирующий контрразведывательные операции. МИД на переговорах представят заместители министра Михаил Галузин и Сергей Рябков, а также два директора департаментов — Алексей Полищук (страны СНГ) и Олег Постников (нераспространение и контроль над вооружениями).

От военного ведомства в делегацию включены начальник главного управления Генштаба Игорь Костюков, замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский и первый замначальника управления информации Генштаба Александр Зорин. Замыкает список Елена Подобреевская — замначальника Управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере.

Переговоры в Абу-Даби, запланированные на 10–11 ноября, станут первым за девять месяцев прямым контактом сторон после паузы, возникшей в феврале 2026 года. Формат встречи — трёхсторонний: Россия и Украина при посредничестве США. Соединённые Штаты на переговорах представляют спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Украинскую делегацию представит глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Помимо Умерова в состав делегации должны войти Кирилл Буданов*, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий и Андрей Гнатов.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, центральной темой переговоров станут гарантии безопасности. Представитель Кремля в очередной раз подчеркнул, что гарантии безопасности для сторон конфликта могут быть только взаимными. Песков также уточнил, что европейских представителей за столом не будет, поскольку формат изначально согласовывался как трёхсторонний. При этом, как сообщалось, украинская делегация планирует отдельные консультации с европейскими партнёрами на полях встречи.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории России.

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