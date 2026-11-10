10 ноября стартуют трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Фото: Felix Zahn/Photothek Media Lab/Global Look Press

Трехсторонние переговоры о мире на Украине возобновляются 10 ноября. Спустя девять месяцев после февральской встречи в Женеве, Россия, США и Украина садятся за стол в Абу-Даби.

Наша делегация уже на месте, а Трамп обещает, что можно ждать прорыва в переговорах, и Украина после них будет «немножко другой формы». Тем временем в воздухе повис вопрос: что изменилось? Разве Киев готов, наконец, отвести войска? Прислушаться к другим, давно известным требованиям России?

Нет, Зеленский действительно все чаще уже даже не требует, а умоляет поставить ракеты для ПВО Patriot. Европа все с большими трудами находит деньги для Киева – вопрос, где найти 70 миллиардов долларов на следующий год, которые Украина потребовала в дополнение к уже выделенным 90 миллиардам, повис в воздухе. Но при всех трудностях ни Брюссель, ни Киев не подали ни единого знака, что готовы серьезно обсуждать мир.

Так зачем тогда Россия согласилась на переговоры в Абу-Даби?

Дело в том, что США впервые предложили Москве разговор на действительно важную тему. Разговор, который пять лет назад Россия сама пыталась начать, но в ответ услышала лишь насмешки. И была вынуждена начать спецоперацию.

МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО УКРАИНЕ В АБУ-ДАБИ 10 НОЯБРЯ: ГЛАВНАЯ ТЕМА

Главную тему переговоров о мире в ОАЭ озвучил сам Владимир Путин. В его словах сквозит – именно она стала решающим фактором, который убедил Кремль возобновить диалог:

- Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, — официально объявил президент. — Причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени. Мы готовы возобновить контакты для достижения этой цели.

Почему тема безопасности так важна? Для России она ключ к долгосрочному, прочному миру. Нужно создать новую систему безопасности в Европе. Еще в декабре 2021 года Москва пыталась начать ее обсуждение. Тогда Запад, в лице США и Европы, даже думать об этом отказался.

Сегодня, судя по всему, такой разговор предложили сами штаты. Сам Уиткофф.

- Американские переговорщики обратили внимание на то, что если мы будем обсуждать вопросы, связанные с обеспечением безопасности для Украины и России, то, естественно, нужно будет говорить и об архитектуре европейской безопасности. И я с этим согласен, — сказал президент России.

КАК РАЗГОВОР О БЕЗОПАСНОСТИ СВЯЗАН С МИРОМ?

Остается другой вопрос – как безопасность после конфликта обсудить можно. Но как это приблизит мир? Ответ на него частично озвучил 9 ноября глава Госдепа США Марко Рубио.

- Конкретного плана — как это (обсуждение новой архитектуры европейской безопасности) будет выглядеть — пока нет. Но эта тема не сходит с заголовков потому, что, на мой взгляд, она станет ключом к завершению конфликта. Нужно, чтобы Украина после конфликта чувствовала себя в безопасности. И, разумеется, это должно быть что-то, с чем согласится и Россия. Некоторым может показаться, что мы идём от обратного. Но на самом деле эти гарантии безопасности будут ключевыми, чтобы Украина смогла на что-то согласиться. И, повторю очевидное, Россия тоже должна с этим согласиться. Именно поэтому эти переговоры так важны.

И это заявляет один из главных ястребов администрации Трампа (Рубио долго называли сторонником продолжения конфликта). Видимо, в какой-то мере лед действительно тронулся. И, как минимум часть американских политиков искренне считает, что сейчас мир будет на руку США. Об этом свидетельствует и тот факт, что за кулисами штаты, по данным западной прессы, начали на полном серьезе предлагать Европе сесть за стол переговоров. И начать искать общий язык с Россией. Этот факт за день до старта встречи в Абу-Даби подтвердил и Джаред Кушнер.

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ: ЧТО МОЖЕТ СОРВАТЬ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ?

Но пока две стороны, Россия и США, в чем-то нашли согласие, вопросы по позиции третьей до сих пор не сняты. Европа, главный на сегодня спонсор конфликта, моментально дала понять: в обсуждении безопасности ЕС не заинтересован.

— Я хочу подчеркнуть один принципиальный момент: у нас уже существует европейская архитектура безопасности, — заявила глава евродипломатии Кая Каллас. — НАТО и Европейский союз выполняют каждый свою роль.

Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, подтвердила, что даже на этом этапе европейцы уже будут представлены в Абу-Даби. За стол на трехстороннюю встречу Россия-Украина-США их пока не пустят. Но перед началом переговоров американцы и представители Незалежной проведут «консультации» с официальными лицами ЕС, а также советниками по безопасности Франции, Германии и Великобритании.

Вот только их миссия, судя по сообщениям прессы, будет вовсе не миротворческой. Financial Times утверждает, что цель европейцев – «не допустить, чтобы Россия использовала переговоры при посредничестве США для пересмотра всей архитектуры европейской безопасности».

То есть, по сути, сорвать сделку.

Приведет ли это переговоры в тупик? Вопрос крайне тонкий и щепетильный. С одной стороны, без доброй воли ЕС обсуждать европейскую безопасность абсолютно невозможно. С другой, сесть за стол представителям Старого Света предлагает Вашингтон. «Большой папочка» НАТО. Действующий гарант этой безопасности. И игнорировать его волю европейцы просто не могут.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СВО И ПОМОГУТ ЛИ ПЕРЕГОВОРЫ?

Резюмируя сказанное, остается признать: в Абу-Даби пройдет важнейший этап большой политической игры. И он будет очень непростым.

Конфликт на Украине, в сущности, сегодня воспринимается лидерами Европы, как способ «поддержать» рушащуюся без российских энергоносителей экономику. С другой, население Старого Света демонстрирует колоссальную усталость. Рейтинги правящих политических сил падают в небытие, а финансирование Киева становится все более тяжелым грузом. С третьей стороны, на промежуточных выборах в США победили демократы, и ЕС может надеяться, что американцы начнут возвращаться в украинский конфликт. С четвертой, восстановление отношений с Россией может спасти распадающуюся экономику.

На стыке всех этих факторов и будет идти игра. Все ее участники понимают – одним Абу-Даби дело не ограничится. Даже если все пройдет удачно, что далеко не гарантировано, встреча будет лишь началом долгого пути к настоящему миру.

Готов ли Запад его начать? Или еще попробует «поковырять» Россию, в надежде, что наша экономика все-таки развалится?

Ответ мы узнаем совсем скоро…

СОСТАВЫ ДЕЛЕГАЦИЙ НА ПЕРЕГОВОРАХ

Россия:

- Глава делегации — помощник президента Владимир Мединский.

- заместители главы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин;

- представители вооруженных сил — начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский.

Украина:

- Глава делегации — Рустем Умеров

- руководитель офиса президента Кирилл Буданов*, его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

- заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий.

США:

- Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, а также чиновники Госдепартамента США.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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