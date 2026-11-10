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НовостиНаука10 ноября 2026 6:40

Солнце выдыхается, но риск вспышек высшего уровня остаётся: какой прогноз дают учёные

ИКИ РАН: на Солнце сохраняется риск вспышек сильнейшего уровня X
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
ИКИ РАН: на Солнце сохраняется риск вспышек сильнейшего уровня X. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

ИКИ РАН: на Солнце сохраняется риск вспышек сильнейшего уровня X. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

На Солнце сохраняется риск вспышек сильнейшего уровня X (самая мощная категория). Об этом во вторник сообщили сотрудники Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

За минувшие сутки зарегистрировали около 20 вспышек, уточняют учёные. При этом группа пятен начала постепенно разрушаться.

«Наблюдается некоторое снижение темпа формирования и мощности вспышек на Солнце. Активная область, судя по всему, выдыхается», — говорится в сообщении.

По данным ИКИ РАН, вероятности вспышек уровня X по-прежнему выставлены высокими, но самая большая достигнутая сила вспышек находится в районе M2 — примерно в пять раз ниже порога X.

«Космическая погода стабилизируется. Вероятность новых геомагнитных возмущений низкая. Сохраняются риски формирования крупных вспышек, которые могут изменить ситуацию, но сегодня они заметно ниже, чем были вчера. Полностью риски могут быть сняты примерно через 2 суток», — подытожили учёные.

Ранее сотрудники ИКИ РАН опубликовали необычное изображение — корональная дыра на Солнце приобрела очертания, напоминающие котика.