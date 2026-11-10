Российские войска атаковали важную для ВСУ переправу в зоне СВО Фото: Александр КОЦ.

Российские Воздушно-космические силы провели успешную операцию, уничтожив насыпную переправу, используемую Вооруженными силами Украины в районе Запорожца, что находится в Запорожской области. Об этом рассказало Минобороны РФ.

«Применялись авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате удара цель поражена», — отмечается в сообщении от военного ведомства. Подчеркивается, что российские военные применили пять авиабомб ФАБ-500. Удары ВКС контролировались с помощью БПЛА.

Ранее KP.RU рассказал, что российские военные ужесточили атаки по военным объектам киевского режима. ВС РФ наносят удары по ВПК и объектам энергетической и топливной инфраструктуры, которая используется в интересах ВСУ, в ответ на террористические атаки киевского режима в разных регионах РФ.