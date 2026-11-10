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НовостиВ мире10 ноября 2026 6:58

BFMTV: большинство сторонников Ле Пен выступили против помощи Украине

Сторонники французских правых партий продемонстрировали скептицизм в отношении европейской интеграции Киева
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
BFMTV: большинство сторонников Ле Пен выступили против помощи Украине

BFMTV: большинство сторонников Ле Пен выступили против помощи Украине

Фото: REUTERS.

Большинство сторонников правоцентристского «Национального объединения» и партии «Реконкиста» во Франции не поддерживают дальнейшее оказание помощи Украине со стороны Парижа и ЕС в случае прекращения американской поддержки. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные опроса аналитического центра Destin commun.

Исследование под названием «Нахождение своего места в новом мировом хаосе — мнение французов по международным вопросам» показало, что 56% сторонников возглавляемой Марией Ле Пен «Национального объединения» и 63% сторонников возглавляемой Эриком Земмуром «Реконкисты» высказались против продолжения финансирования и поставок.

Кроме того, респонденты из числа этих политических сил продемонстрировали скептицизм в отношении европейской интеграции Киева: вступление Украины в ЕС не поддерживают 67% сторонников «Национального объединения» и 63% избирателей «Реконкисты». При этом в целом по стране членство Украины в Евросоюзе поддерживают 41% французов.

Авторы исследования отмечают заметное падение уровня солидарности с Украиной среди французского электората. По сравнению с мартом 2025 года общий показатель снизился на 19 пунктов, главным образом за счет изменения настроений среди сторонников правых политических движений.

Ранее издание Le Monde отмечало, что помощь Украине стала слишком проблемной. В сложившейся сегодня экономической ситуации европейцы стоят перед выбором «между маслом и пушками Киеву».