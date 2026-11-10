В Поморье с рельсов сошел грузовой поезд: в СЖД рассказали подробности ЧП

В Поморье произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в СЖД.
Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. В пути задерживаются восемь составов. Причиной происшествия стало обрушение пролета железнодорожного моста через реку Виледь.
5 ноября, напомним, в Псковской области следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Псков пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем на переезде.
Ранее KP.RU сообщал, что несколько пустых грузовых вагонов сошли с рельсов на подъездных путях компании в Набережных Челнах. Инцидент произошел в Комсомольском районе города во время проведения плановых маневровых работ.