В Поморье с рельсов сошел грузовой поезд: в СЖД рассказали подробности ЧП

СЖД: грузовой поезд сошел с рельсов в Поморье из-за обрушения пролета ж/д моста. Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

В Поморье произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в СЖД.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. В пути задерживаются восемь составов. Причиной происшествия стало обрушение пролета железнодорожного моста через реку Виледь.

5 ноября, напомним, в Псковской области следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Псков пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем на переезде.

Ранее KP.RU сообщал, что несколько пустых грузовых вагонов сошли с рельсов на подъездных путях компании в Набережных Челнах. Инцидент произошел в Комсомольском районе города во время проведения плановых маневровых работ.