Чтобы избежать опасных просчетов: в МО Британии заговорили о срочном налаживании прямых военных каналов с РФ

Глава МО Британии Стритинг призвал наладить военные каналы связи с РФ Фото: Василий Вахрин.

Министр обороны Великобритании Уэз Стритинг заявил о необходимости формирования дополнительных каналов коммуникации с Москвой, в первую очередь на уровне оборонных ведомств. По его словам, это необходимо для предотвращения непредвиденных инцидентов и минимизации рисков эскалации. Об этом пишет газета Financial Times.

«У нас есть посольство в Москве. Это важный канал. Я бы предпочел, чтобы были дополнительные каналы, особенно на уровне военных ведомств. Всегда существует риск просчета, и именно поэтому важно иметь прямое общение», — отметил британский министр в интервью изданию.

Как отмечают обозреватели FT, Лондон стремится активизировать дипломатические и рабочие контакты с российской стороной на фоне шагов со стороны других ведущих западных держав. В частности, такие государства, как США, Франция и ФРГ, в том или ином формате уже поддерживают определенный уровень диалога с Москвой.

Ранее газета The Times писала, что Великобритания стремится восстановить контакты с российским военным руководством для предотвращения инцидентов. Военные опасаются непреднамеренной эскалации из-за отсутствия диалога.