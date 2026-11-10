За ночь российская ПВО сбила 155 беспилотников ВСУ Фото: ТАСС/Александр Река

Российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над девятью регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — отмечается в сообщении от военного ведомства.

Согласно информации от Министерства обороны, беспилотные летательные аппараты были уничтожены над несколькими областями РФ. В том числе над Новгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской и Смоленской областями. Кроме того, вражеские воздушные цели были уничтожены над Краснодарским краем и республикой Крым.

Ранее KP.RU рассказал подробности атаки вражеского дрона на Севастополь. Отмечается, что никто не пострадал, а всего на подлете к городу было уничтожено восемь вражеских целей.