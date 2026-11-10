Освобожденный из кол-центра в Мьянме россиянин признан жертвой работорговли. Фото: Michael Runkel/Globаl Look Press

Гражданина России, которого освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме, правоохранители Таиланда официально признали жертвой работорговли. Потому выдворения его из страны или депортации не будет. Об этом в беседе с ТАСС сообщает посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

«После прохождения необходимых процедур, предусмотренных иммиграционным законодательством Таиланда, он сможет беспрепятственно покинуть территорию страны без приобретения статуса депортируемого лица», — сказал он.

Дипломат отметил, что освобожденный россиянин отправится домой 12 ноября.

Ранее сообщалось, что гражданина России, освобожденного из мошеннического кол-центра в Мьянме, передали российским дипломатам в Бангкоке для возвращения на родину. Операция стала результатом совместной работы посольства России в Янгоне, представителя МВД РФ во Вьетнаме, имеющего аккредитацию в Мьянме и Лаосе, а также правоохранительных органов Мьянмы.

Ранее KP.RU сообщал, как россиян заманивают в рабство в мошеннические колл-центры в Мьянме, предлагая им высокооплачиваемую работу. Посол России в стране Искандер Азизов объяснил, почему этого не стоит бояться простому туристу.