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НовостиПолитика10 ноября 2026 7:19

Украинская делегация прибыла в Абу-Даби

Буданов* опубликовал фото из ОАЭ
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Украинская делегация прибыла в Абу-Даби. Фото: Jochen Tack/ imageBROKER.com/Global Look Press

Украинская делегация прибыла в Абу-Даби. Фото: Jochen Tack/ imageBROKER.com/Global Look Press

Украинская делегация прибыла в Абу-Даби, где сегодня пройдут трёхсторонние переговоры Украины, США и России. Об этом сообщает РБК-Украина.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов* опубликовал в соцсетях фото из ОАЭ. На снимке, помимо Буданова*, запечатлены первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица и замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби возобновляются после девятимесячной паузы — предыдущий раунд в таком формате состоялся в феврале 2026 года. Встреча запланирована на 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США на переговорах представляют спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Одной из центральных тем переговоров станут гарантии безопасности.

*Признан Минюстом террористом и экстремистом.